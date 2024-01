A Magherno e San Damiano aprono le Poste ristrutturate

Dopo la ristrutturazione nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali“, iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio, hanno riaperto al pubblico gli uffici postali di Magherno e San Damiano al Colle. È terminato nelle due sedi, infatti, l’ammodernamento per accogliere anche i principali servizi della pubblica amministrazione. Tra gli interventi effettuati, il rinnovo dell’illuminazione e della pavimentazione, tinteggiatura, nuovi arredi e postazioni ergonomiche. I due uffici postali sono a disposizione dei cittadini con il consueto orario: Magherno in piazza Papa Giovanni XXIII, dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato fino alle 12,45; San Damiano al Colle, in via Roma 4, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,20 alle 13,45.

Chiusa invece per altri 20 giorni la filiale di Belgioioso, un cantiere dal maggio 2023. Per problemi dovuti alla fornitura di materiali, gli sportelli che avrebbero dovuto riaprire prima di Natale dovrebbero essere accessibili per San Valentino.

M.M.