A Voghera torna la Fiera dell'Ascensione, la più antica della Lombardia: in arrivo la 640esima edizione della Sensia

Voghera (Pavia), 2 maggio 2024 – Torna nella sua area tradizionale dell’ex caserma di cavalleria, in via Kennedy, totalmente riqualificata e rinnovata, l’edizione numero 640 della Fiera dell’Ascensione, la più antica della Lombardia. L’inaugurazione si terrà giovedì 9, con il taglio del nastro alle 18,30. Da venerdì 10 a domenica 12 sarà possibile visitare gli spazi espositivi dalle 10 alle 24 (ingresso gratuito). Nell’area dell’ex caserma di cavalleria, dove saranno posizionati gli stand, vi sarà uno spazio istituzionale per associazioni e Provincia, oltre all’esposizione delle aziende commerciali, che sono le principali attività presenti nel tessuto del territorio vogherese, e delle aziende alimentari con prodotti tipici regionali. L’area restante sarà occupata da stand che propongono piatti tipici dell’Oltrepò Pavese e delle regioni italiane, oltre a specialità internazionali. Ogni giorno sul palco saranno ospitate associazioni di ballo e scuole di arti marziali. Tutte le sere il pubblico verrà allietato da un grande spettacolo, all’ora dell’aperitivo ci sarà un dj e in chiusura lo spettacolo piro-musicale silenzioso. “La Fiera dell’Ascensione è parte integrante della storia, della tradizione e dell’identità della città di Voghera – ha detto il sindaco Paola Garlaschelli -. La Sensia ritorna nella cornice dell’area, riqualificata e rinnovata, dell’ex caserma di cavalleria, con un programma ampio e variegato, rivolto a tutte le fasce di età”. Nella parte esterna all’ex caserma ci saranno 200 stalli, posizionati intorno al perimetro dell’area, in via Gramsci, viale Kennedy, corso Rosselli, via Covini, piazza Meardi, via Cernaia, mentre le bancarelle lungo viale Marx e via Emilia (i mercatini del sabato) si terranno dal 10 al 12 maggio. Nel cortile Sud ex caserma, tanto per intenderci quello dell’istituto Pertini, sono previste 50 attrazioni, già operative da venerdì 26 aprile. L’area del piazzale Fermi quest’anno sarà nuovamente allestita con l’esposizione dei mezzi agricoli sabato e domenica.

A corollario della manifestazione si terranno una serie di eventi, come l’apertura straordinaria dell’istituto agrario “Gallini”, diverse mostre, la premiazione del XXVIII Concorso internazionale di poesia città di Voghera 2024, la cerimonia di conferimento della civica benemerenza Summa Viqueria e la dimostrazione del metodo di addestramento dei cani guida per non vedenti.