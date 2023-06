Desio, sindaco e vice in ferie. Pd all'attacco: “Irresponsabili”. La replica: “Operativi da remoto”

Desio (Monza), 26 giugno 2023 – “La città è senza governo: sono degli irresponsabili”. Desio a briglia sciolta? A lanciare la pesante accusa è il Partito Democratico, che durante il weekend si è accorto della doppia assenza in città sia del sindaco Simone Gargiulo che del suo vice Andrea Villa. Tanto che all'importante raduno provinciale dei bersaglieri ha presenziato, in rappresentanza della giunta, l'assessore Fabio Sclapari.

Una doppia assenza che ha scatenato il Pd: “Abbiamo poi saputo, da verifiche fatte, che il Sindaco Simone Gargiulo e il vicesindaco Andrea Villa sono andati in ferie, lasciando scoperto il governo della città – sottolinea la sezione cittadina guidata dall'ex assessore Giorgio Gerosa -. L’assenza contemporanea, e non per motivi istituzionali, delle due massime cariche cittadine è di una gravità assoluta; una cosa mai vista!”. Per andare a fondo nella questione il Pd ha protocollato un'interrogazione urgente che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale: “Riteniamo questo un fatto grave e una evidente dimostrazione di totale assenza di responsabilità nei confronti della città intera – proseguono i Dem desiani -. La non reperibilità contemporanea di Sindaco e Vicesindaco può generare problemi e difficoltà al normale funzionamento dell’ente, visto che il loro ruolo non è delegabile ad altri per alcune importanti funzioni. A questo punto vogliamo sapere per quanto tempo il governo della città è rimasto scoperto, se si sono verificati casi in cui la presenza di Sindaco o Vicesindaco fosse necessaria e nel caso si siano manifestate situazioni di questo tipo, come l’amministrazione abbia operato”. “Siamo allibiti da questa ennesima polemica strumentale e insensata – replicano il sindaco e il suo vice - con all’interno delle falsità alle quali si stenta a credere. In questi sei giorni nei quali saremo assenti fisicamente, non c’è alcuna assenza di governo. Tutto è stato approntato per essere operativi a 360 gradi da remoto”.

“Ho firmato in questi giorni molti documenti come se fossi in ufficio senza alcun problema – aggiunge Gargiulo -. Affermare che siamo irreperibili è una falsità talmente grande da non meritare risposta. Non siamo stati fisicamente presenti, con grande mio rammarico, al raduno dei bersaglieri, ma penso in un anno e mezzo di aver partecipato alla vita cittadina in modo assiduo e non penso mi si possano recriminare questi pochi giorni con la mia famiglia. Al Pd, purtroppo, continua a non andare giù la sconfitta e i pretesti per denigrare gratuitamente oramai si sprecano”.