Seeveso (Monza e Brianza), 24 giugno 2018 - urne aperte dalle 7 alle 23, domenica 24 giugno, secondo turno di elezioni comunali. Sono 9 i ballottaggi in programma nella regione, per un totale di 217.214 elettori coinvolti. Alle urne un solo Comune capoluogo, Sondrio (a Brescia è stata sancita al primo turno la riconferma del sindaco Emilio Del Bono). In provincia di Monza e Brianza alle urne per il secondo turno Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso (114.293 elettori).

A Seveso come da pronistico al ballottaggio il centrodestra di Luca Allievi e il centrosinistra di Paolo Butti (sindaco uscente) per la conquista della poltrona di primo cittadino. Quindi i sevesini saranno chiamati nuovamente alle urne il 24 giugno per esprimere la loro preferenza. Il risultato del primo turno ha visto la coalizione guidata da Luca Allievi (Lega, FI, FdI) al 46,16%. Il leghista Allievi se la vedrà con il sindaco uscente Paolo Butti (sostenuto da Pd, civica Vivacittà e civica Impegno è Servizio) che ha ottenuto il 27,89% delle preferenze. Terzo posto per Clemente Galbiati (MuoviAmo Seveso) con il 16,46%, quarto posto per Antonio Cantore (M5S) con il 9,54% dei voti. Alle 12 l'affluenza alle urne per il ballottaggio è del 12,81%.

SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2018: ECCO TUTTI I RISULTATI DEL PRIMO TURNO