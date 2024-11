Schindler, lifting a 75 anni: la mitica torre degli ascensori finirà presto sotto i ferri

Concorezzo (Monza e Brianza) – Schindler finisce sotto i ferri: il colosso degli ascensori festeggia i 75 anni in Italia e i 150 dalla fondazione ristrutturando il proprio quartier generale a Concorezzo: l’intervento di restyling sarà sull’intera sede, compresa la celebre torre a tre facce, usata per i test dei nuovi modelli, uno dei simboli dello skyline brianzolo. È questo il regalo che si concede il gruppo svizzero con base alle porte di Monza dal 1969.

“Continueremo a investire in tecnologia, sicurezza e formazione per consolidare la nostra leadership – spiega l’ad Matteo Napoli –. L’idea iniziale era quella di migliorare la qualità della vita di tutti. Oggi, possiamo essere fieri di aver avuto un impatto significativo a livello mondiale”. Una missione cominciata nel lontano 1874 a Lucerna, all’inizio come officina per macchinari, ma via via il marchio ha svolto “un ruolo fondamentale nel plasmare le città ed è cresciuto fino a diventare uno dei principali fornitori globali di ascensori e scale mobili con cui trasporta ogni giorno oltre 2 miliardi di persone in tutto il mondo. Ora conta 70mila dipendenti in più di 100 stati”.

Non c’è solo l’anniversario della fondazione da celebrare, ma anche quello dello sbarco nello stivale, “un altro traguardo di cui siamo molto orgogliosi – sottolinea l’amministratore delegato – dal 1948 contribuiamo allo sviluppo del Paese, partecipando a progetti strategici in aeroporti, stazioni e metropolitane, abbattendo barriere per rendere accessibili a tutti spazi pubblici e privati”. Un impegno che nasce da sempre nel cuore della provincia e che proseguirà grazie a iniziative di formazione, come il corso per giovani ascensoristi, una figura in via di estinzione che il Gruppo da tempo forma direttamente in casa. Per i partecipanti l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale, per Schindler la risposta alla domanda di personale sempre più pressante in Lombardia.

I futuri esperti assunti in apprendistato, ma con prospettive concrete, si cimentano con elettrotecnica, meccatronica, oleodinamica, tecnologia, qualità e sicurezza, montaggio, installazione, manutenzione. Una cassetta degli attrezzi completa a disposizione anche delle donne. Un altro ostacolo eliminato.