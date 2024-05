Monza: quanto costa comprare casa (o affittarla). Nuovo e usato, le cifre

Monza, 10 maggio 2024 – Continua ad aumentare il valore del mercato immobiliare monzese, con prezzi delle case e dei canoni d’affitto sempre più cari. Emerge chiaro il quadro dall’analisi dell’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa, rendicontato ieri in un incontro organizzato dalla rete di agenzie immobiliari alla sede di Assolombarda di Monza. Nella seconda parte del ‘23 i valori di Monza sono aumentati dell’1,8% rispetto al primo semestre dello stesso anno.

I motivi dell’apprezzamento

“L’immobile a Monza negli ultimi anni ha visto un significativo aumento dei costi per due ragioni: la vicinanza a Milano, che è la città con canoni più elevati d’Italia, e perché forte è la domanda di locazione a fronte di un’offerta contenuta – chiarisce Gabriela Ada Rosafio, coordinatrice di Tecnocasa Monza – Dal 2013 ad oggi si può considerare un aumento del 38% dei canoni di locazione su Monza. Il capoluogo brianzolo è quello con l’andamento di prezzi peggiore rispetto alla provincia, che per il resto invece ha un mercato più lineare, che registra addirittura un lieve calo dell’1,6% rispetto al 2022 nei canoni di locazione. In questi invece Monza in un anno è cresciuta del +2,2%". "L’attrattiva della città – prosegue l’esperta – è molto legata al fatto che è ben servita, con un’ottima offerta di didattica pubblica, tanti negozi di vicinato, e dei buoni collegamenti, rispetto cui ci si aspetta un miglioramento, con l’arrivo in futuro di metropolitana, e con l’idea di una crescita in ciclabilità e trasporto pubblico interno".

Le cifre e i quartieri

Un interessante fenomeno che viene registrato è che sempre più i prezzi di locazione si stanno uniformando nei diversi quartieri, con una differenza notevole tra nuovo e usato.

In tutti mediamente un buon usato è valutato tra i 2.000 e i 2.500 euro al metro quadrato, e il nuovo supera (talvolta di molto) i 3.000 euro al metro quadrato. A San Fruttuoso, Rondò dei Pini e San Giuseppe, nella zona ovest della città, i prezzi sono invariati: qui l’usato ristrutturato costa intorno ai 2.650 euro al metro quadrato, il nuovo tra i 3.100 e i 3.500 euro.

Simile la situazione nel quartiere Triante, con prezzi compresi tra 1.900 e 2.000 euro al metro quadrato per l’edilizia civile, 2.200-2.300 euro al metro quadrato per i contesti prestigiosi, e un nuovo a 3.500 euro. Stabili i prezzi anche in zona sud-est, nei quartieri Regina Pacis, Cederna, e Sant’Albino, dove un buon usato efficientato costa intorno ai 2.500 euro al metro quadrato.

Le aree più gettonate

Sono cresciuti invece i valori immobiliari in tutte le altre aree della città, soprattutto in centro e nei quartieri San Carlo, San Gottardo e San Biagio (sebbene in ribasso nei primi mesi del 2024). L’area intorno alla stazione è quella più ambìta da parte degli investitori, dove un usato si vende a 2.200-2.800 euro al metro quadrato, e il nuovo arriva addirittura a 4.500-5.000 euro.

Piacciono molto anche l’area intorno all’ospedale San Gerardo e Cazzaniga, dove per l’usato i prezzi toccano i 2.800 euro al metro quadrato. In leggero aumento poi i canoni in via Lecco, mentre sono stabili nel quartiere Libertà. In via Bergamo il nuovo arriva a 3.400-3.800 euro, mentre a Libertà è sui 3.300 euro, che scende a 1.900 se si va sui condomini anni ’80.

Nell’area sud di Monza, nei quartieri San Donato e San Rocco, ci sono quotazioni in leggero aumento, con le nuove costruzioni al confine con via Borgazzi vendute a 3500-3800 euro al metro quadrato.

Richieste dal Milanese

"Nel 2023 si registrano il 39% di vendite di trilocali e il 24% di bilocali, con questi ultimi in costante crescita – conclude la Rosafio –. Si prendono case più piccole per cercare di spendere meno. La domanda è principalmente locale ma si registrano richieste dai comuni limitrofi come Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni: Monza si conferma molto ambita".

Prezzi più bassi in provincia, in particolare a Est: trovare una casa nuova ad Aicurzio, Bellusco, Camparada o Cornate varia dai 1.650 ai 1.950 euro al metro quadrato.