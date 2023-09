Bovisio Masciago, Expo Brianza in famiglia: Ronchetti alla presidenza

Mentre procedono a ritmo serrato i lavori per mettere in piedi i padiglioni che ospiteranno la 40esima edizione di Expo Brianza, la fiera intercomunale dell’artigianato e del commercio, che dopo 4 anni di assenza a causa della pandemia tornerà regolarmente al suo posto, il comitato organizzatore ha nominato il presidente. A essere scelto è stato Marco Ronchetti. Nella tradizionale turnazione per la presidenza fra le 3 associazioni di categoria che collaborano all’organizzazione, Ronchetti è espressione della Cna. Limbiatese, 48 anni, già socio e vicepresidente di Ala Servizi nonché dal 2019 presidente di Expo Brianza srl, la società creata ad hoc per organizzare la manifestazione, è alla sua prima volta da presidente di Expo Brianza.

Ma è tutt’altro che un neofita, visto che il nonno Giovanni è stato uno dei padri fondatori dell’evento quasi mezzo secolo fa, lo zio Claudio fu anche lui presidente negli anni ’90 e il padre Roberto una delle “anime“ sia tra gli organizzatori sia tra gli espositori. In pratica per lui Expo è un affare di famiglia. "Sono orgoglioso sia dell’incarico - spiega - sia di portare avanti un’idea avviata tanto tempo fa da mio nonno e poi proseguita da papà e zio. Ora tocca a me, che ho sempre bazzicato fin da bambino tra gli stand per dare una mano prima e durante l’evento". L’edizione 2023 arriva dopo un lungo stop.

"È quasi come ripartire da zero - dice Ronchetti -. Il nome è sempre quello, ma la gente rischia di essersene dimenticata. E poi il nostro comparto ha attraversato un momento durissimo, molte ditte hanno chiuso, altre hanno subito il cambio generazionale. Ma i segnali di ripresa li stiamo riscontrando nelle tante adesioni delle aziende. Sarà un’edizione ricca di novità, anche tecnologiche, per stare al passo coi tempi. Le sveleremo nei prossimi giorni".

Inaugurazione prevista per sabato 23 alle 15, si proseguirà fino a domenica 1 ottobre. La ricetta è sempre la stessa, con il comitato organizztore composto da 3 associazioni di categoria, ossia Cna, Confcommercio Seveso e Unione artigiani monza e Brianza; dai 9 Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano, Lazzate, Limbiate, Seveso, Solaro e Varedo e dal Parco regionale delle Groane.