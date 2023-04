Cassina acquisisce Zanotta: un’unione all’insegna del design italiano

Monza, 5 aprile 2023 – Il gruppo Cassina acquisisce Zanotta che entra a far parte del gruppo Haworth Lifestyle Design.

Cassina SpA, azienda del gruppo Haworth Lifestyle Design, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Zanotta, storica azienda italiana operante nel segmento alto di gamma e rinomata a livello internazionale per i suoi iconici arredi. Portavoce del design nel mondo, Cassina ne coordinerà le attività e il piano di sviluppo futuro.

Zanotta si andrà ad aggiungere agli altri prestigiosi marchi già presenti nel gruppo Haworth Lifestyle Design: Cassina, Cappellini, Ceccotti, Karakter, Poltrona Frau, Luxury Living, JANUS Et Cie, Luminaire e Interni.

Fondata nel 1954 a Nova Milanese, Zanotta è riconosciuta come una delle maggiori protagoniste della storia del design italiano. Dagli anni ’60, guidata dall’intuito e dalla straordinaria capacità imprenditoriale del suo fondatore Aurelio Zanotta, ha conquistato la scena mondiale grazie a prodotti emblematici per l’innovazione formale e per la ricerca tecnologica sostenuta dalla continua evoluzione della qualità dei materiali e processi produttivi. Con un giro d’affari di circa 25 milioni di euro, l’azienda opera sia nel mercato Residenziale che del Contract ed è presente in oltre 700 negozi specializzati in 50 Paesi nel mondo. Zanotta è oggi una delle aziende di design più rappresentate, riconoscibili e iconiche anche grazie ai suoi 330 prodotti presenti in 56 musei in tutto il mondo, e forte dei 4 Compassi d’Oro ADI ricevuti nella sua carriera.

Giuliano Mosconi, CEO del gruppo Tecno-Zanotta, ha dichiarato: “Dopo questi anni di lavoro intenso, che hanno riportato Zanotta sotto i riflettori, sono contento che questa meravigliosa azienda possa continuare il suo viaggio in compagnia di un attore importante come Cassina, che l’aiuterà a cogliere il massimo del suo potenziale.”

Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina, ha dichiarato: "Siamo estremamente felici di accogliere Zanotta, un’azienda che ha scritto alcune fra le pagine più importanti del design e con cui condividiamo i valori fondanti del settore, dalla qualità produttiva alla promozione della cultura. Ci impegneremo a portarla ai vertici dell’attenzione per farla crescere in tutto il mondo”.