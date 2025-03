Monza, mezzo milione di euro per una casa in centro. Non va meglio il mercato degli affitti

Monza – Trovare casa a Monza e Brianza sta diventando un lusso. I prezzi e gli affitti degli immobili stanno continuando ad aumentare, raggiungendo quote mai viste prima. A Monza centro servono 5.500 euro al metro quadro per un immobile nuovo. Prezzo che scende nei quartieri ma rimane su valori molto elevati (di media tra i 3 i 4mila euro al metro quadrato). Non molto meglio la provincia, che vede valori che continuano a crescere di anno in anno con percentuali importanti.

A fornire i dati è Fimaa MiLoMb (Milano-Lodi-Monza Brianza. Nel secondo semestre 2024, a Monza le quotazioni delle case nuove sono aumentate dell’1% rispetto ai primi sei mesi dell’anno (e del 12% rispetto al 2022), mentre quelle degli appartamenti recenti si sono rivalutate del 2% (+12% in confronto al 2022). Del +3% è stato, invece, l’incremento delle quotazioni delle abitazioni più vecchie (+11% rispetto al 2022). Gli incrementi parrebbero collegati alle prospettive di potenziamento della rete ferroviaria e, in futuro, del prolungamento della metropolitana M5. Si registra, inoltre, un flusso di nuovi abitanti da Milano a Monza per i costi inferiori delle case (con la metropoli ormai fuori controllo) e per la diffusione dello smart working. Compravendite facilitate anche dalla riduzione dei tassi di interesse sui mutui. Andando ad esaminare le quotazioni, il capoluogo brianzolo registra il dato di 5.500 euro al metro quadro in centro, invariato rispetto al primo semestre. Aumentano dell’1% la zona nord che arriva a 3.913 euro, e del 2% la zona ovest con 3.521. Rimane più conveniente l’area est con 2.625 euro al metro quadro, dato invariato rispetto al primo semestre.

Variazione molto lieve per negozi e uffici: per i negozi le quotazioni sono aumentate dello 0,2% da un semestre all’altro, per gli uffici dello 0,3%. Rispetto al 2022, per gli immobili non residenziali in Monza città, si registra un -1% per i negozi e nessuna variazione per gli uffici.

Sugli affitti si piange forse ancora di più. Se per un mono/bilocale arredato nel 2022 occorrevano in media 500 euro al mese, ora ne servono 628. Nello stesso periodo preso in esame (2024 su 2022) gli affitti dei negozi sono aumentati da 101 a 107 euro al metro quadrato, mentre quelli degli uffici da 58 a 63 euro.

Passando alla provincia, il dato più rilevante riguarda le variazioni delle quotazioni residenziali nella zona ovest (17 Comuni, tra cui Desio, Seregno e Limbiate). Qui le quotazioni degli appartamenti nuovi sono aumentate del 13% tra il secondo semestre 2022 e il secondo semestre 2024.

Ci va molto vicina la zona nord (che include 16 Comuni, tra cui Lissone, Giussano e Carate Brianza), con un +11% dei prezzi degli immobili nuovi rispetto al secondo semestre del 2022. Nella zona est (area che comprende 21 Comuni, tra cui Vimercate, Villasanta e Concorezzo) la crescita è inferiore: nel secondo semestre del ‘24 i prezzi degli immobili nuovi sono aumentati del 3% sul secondo semestre ‘22, ma, probabilmente, solo perché i valori immobiliari qui sono sempre stati più alti rispetto al resto della provincia.