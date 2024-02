Quando Vittorio Emanuele diceva: “Se volete vado a giurare al consolato, così posso rientrare in Italia”

Quello che segue è un articolo pubblicato sul Giorno nel 1999 a firma di Monica Guzzi. Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia, deceduto il 3 febbraio 2024, viveva all’epoca nella villa di Vesenaz in Svizzera e non aveva ancora giurato fedeltà alla Repubblica, rinunciando in tal modo a qualunque pretesa dinastica sullo Stato italiano. In quei giorni, il Comune di Monza discuteva una mozione per dare la cittadinanza onoraria al figlio Emanuele Filiberto.

“Se volete, vado a giurare domani al consolato. Poi però mi devono dare il passaporto, così prendo l’auto e rientro subito in Italia”. Vittorio Emanuele di Savoia si affida a una provocazione per spiegare il suo stato d’animo. “Il problema non è questo, quella del giuramento è solo una scusa, poi ne verrà un’altra e un’altra ancora”, spiega al sindaco di Monza Roberto Colombo parlando al bordo della piscina della sua villa di Vesenaz.

A prima vista, sembra una casa borghese realizzata secondo i canoni più moderni: palestra, piscina, moquette ovunque e cucina a vista. Se si guarda bene, però, tra una panca per gli addominali e un quadro moderno spiccano le collezioni antiche e i quadri degli antenati. È insomma una casa che rappresenta un biglietto da visita eloquente di chi lo abita. Dopo la delusione del pronunciamento del Parlamento europeo, il “Principe borghese”, in esilio dall’età di otto anni, ora spera nella Corte europea per i diritti dell’uomo. A giorni conoscerà il pronunciamento della Corte di Strasburgo sull’ammissibilità del ricorso presentato a dicembre contro la tredicesima disposizione della Costituzione che vieta il rientro in Italia degli eredi diretti di Vittorio Emanuele III.

“Sono ottimista. Per questo motivo ricomincio sempre da capo”, confida al sindaco di Monza che ieri ha guidato una delegazione fino alle sponde del lago di Ginevra per portare solidarietà alla famiglia in esilio e per offrire un gesto riparatore da parte della città che cento anni fa fu teatro del regicidio. A Monza infatti nel luglio del 1900 l’anarchico Gaetano Bresci uccise Umberto I. Una tragedia che per la capitale brianzola, residenza estiva di generazioni di teste coronate, dagli Asburgo ai Savoia, coincide con la fine della Belle Epoque.

La città ricorderà questo periodo con un ricco calendario di manifestazioni ma non solo. Sta infatti per essere messa in discussione anche una mozione che prevede il riconoscimento della cittadinanza onoraria al principe Emanuele Filiberto, il figlio di Vittorio Emanuele. “Riteniamo il divieto d’ingresso in Italia fuori dalla storia. Una Repubblica forte non deve avere simili veti”, ha detto il sindaco monzese incontrando il principe e la principessa Marina Doria.

In queste ore il figlio di Umberto II si prepara alla battaglia di Strasburgo. Se la Corte non annetterà la possibilità di coltivare il ricorso, trascinerà le telecamere davanti alla sua sede. “Non voglio rientrare in Italia come re su un cavallo bianco, ma semplicemente come signor Vittorio Emanuele. Troveremo un lavoro giù come abbiamo sempre fatto. Siamo ben conosciuti all’estero. Possiamo lavorare con le banche e la piccola e media impresa italiana. Veniamo in Italia per rispettare le leggi dello Stato, Costituzione per prima”, spiega il Principe che per l’occasione trova parole di condanna anche sulle leggi razziali, giudicate “orribili”.

Il problema del rientro, aggiunge Vittorio Emanuele, è legato alla mancanza di un interlocutore autorevole. “Chiediamo che ci dicano quali sono le condizioni tutte insieme”, dice. Una soluzione, suggerisce Sergio Boschiero, segretario nazionale dell’Unione dei club reali d’Italia, ci sarebbe: “L’idea del giuramento è improponibile, visto che i Savoia non possono essere eletti e nemmeno elettori, quindi non possono ricoprire cariche pubbliche. Inoltre li umilierebbe”. La formula allora; spiega Boschiero, potrebbe essere quella della dichiarazione di lealtà. “I Savoia verranno in Italia per rispettare le leggi dello Stato, compresi i limiti di velocità”.