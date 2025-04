Aggressioni con lame e spray urticante per farsi consegnare soldi e cellulari: arrestati 5 ragazzi a Vimercate (quasi tutti minorenni)

Vimercate (Monza e Brianza) – Aggredivano e rapinavano coetanei, minacciandoli con coltelli e spray urticante: per questo quattro minorenni e un 18enne sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, e altri due denunciati. Le indagini, condotte dai carabinieri di Vimercate e coordinate dalla procura per i minorenni di Milano, riguardano una serie di episodi avvenuti nella primavera 2024 nelle zone della 'movida' di Vimercate e dei comuni limitrofi, tra cui piazza Marconi, largo Europa, nel quartiere Torri Bianche e vicino ai centri commerciali della zona.

Le vittime, tutte minorenni, sarebbero state accerchiate e minacciate anche con l'uso di coltelli, spray urticante e percosse, per costringerle a consegnare denaro, cellulari e altri oggetti personali. In un caso, il gruppo - spiegano i carabinieri di Monza in una nota - si sarebbe anche introdotto in un negozio di accessori tecnologici, rubando degli articoli esposti. Le indagini sono partite dopo le denunce presentate dalle vittime e, tramite perquisizioni, analisi dei filmati di videosorveglianza e le testimonianze, hanno permesso ai carabinieri di identificare i presunti responsabili, tutti minorenni all'epoca dei fatti.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Milano, è per rapina aggravata, furto aggravato, lesioni personali e minaccia aggravata in concorso. I cinque arrestati sono stati portati nel carcere minorile Beccaria di Milano, dove due di loro erano già detenuti per altri reati. Altri due ragazzi sono stati denunciati.