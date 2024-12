Via! di fine anno: soluzioni al traffico di Milano e novità automobilistiche

Un altro giro di boa, un altro numero di Via! di fine anno. La rivista dell’Automobile Club di Milano - in edicola domani con Il Giorno - si presenta subito con un auspicio nella copertina, come sempre dipinta da Alberto Peppoloni, con il ritratto di Kimi Antonelli, la speranza per l’automobilismo sportivo italiano e che ricorda i grandi piloti italiani del passato. Mentre Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano, nell’editoriale e in un dibattito sull’argomento svolto presso la sede di AC Milano ha messo in evidenza un problema che nella metropoli sta diventando “pesante”: il traffico che soffoca la città. Come affronare la crisi sulle strade? Su Via! alcune soluzioni proposte al Comune.

Per la parte storica non mancano i riferimenti ai 100 anni dell’Autostrada Milano-Varese, la prima al mondo, e ai raduni: da una parte i cinquant’anni della Ferrari Testarossa dall’altra Ruote nella Storia, manifestazione che quest’anno è stata ospitata, con tutte le vetture d’epoca, all’interno della prestigiosa scuola militare Teuliè di Milano.

Per la parte automobilistica, un long test della nuova Dacia Sandero con alimentazione anche a Gpl. Una vettura che ormai ha ben poco da invidiare a quelle di classe superiore ma che, secondo la politica della casa, ha un prezzo particolarmente allettante e ultra concorrenziale. Un test che poi ha visto una prova comparata con la Spring, la Dacia totalmente elettrica che abbiamo provato in Francia. E sempre per rimanere in casa Renault, un’approfondita prova della Clio Alpine ibrida, una brillante media che vola con ben 145 CV di potenza.

E poi il Cavallino, che in questo numero viene presentato con la nuova F80, un mostro che somma il motore termico a quello elettrico e che raggiunge i 1.200 CV di potenza, costa 3 milioni e 600mila euro e verrà prodotta solo in 799 esemplari. E per continuare la carrellata delle auto, la prova di una cinese, le vetture che più stanno incuriosendo il mercato occidentale: si tratta della MG da 197 cavalli complessivi, una coppia favolosa e il cambio automatico, anche se solo a tre rapporti. Ma che spunta un prezzo concorrenziale: da 23.500 euro. La rassegna delle auto si chiude con la prova in fuoristrada della Jeep Avenger 4XE, in versione a quattro ruote motrici e mossa da un sistema ibrido. Ma ormai non è più il tempo per trascurare le minicar da città.

Le quattro pagine, curate dalla Commissione Mobilità di ACI Milano, affrontano temi attuali e di fondamentale importanza come, in questo caso, un ragionamento sull’inquinamento ambientale e sulla mobilità pedonale e ciclabile. Naturalmente non potevano mancare il grande successo di Eicma, la rassegna motociclistica alla Fiera di Rho e la prova di un nuovo scooter della Piaggio. E poi un richiamo alla mostra che si è svolta all’Archivio di Stato con reperti d’epoca che riguardano le autovetture usate dalla “mala” milanese.

Ma è Natale, e non poteva mancare un po’ di dolcezza. Quella che un noto campione motociclistico, Giacomo Lucchetti, mette con tanto impegno (compresi i premi delle sue vittorie) nella sua associazione Carena Randagia, che si occupa di dare una mano ai canili e gattili di tutta Italia per l’approvvigionamento degli alimentari per i nostri piccoli amici. Come sempre, buona lettura. Con sentiti e affettuosi auguri di buon Natale e buon nuovo anno.