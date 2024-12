Truffe di Natale, Comune e Poste mettono in guardia

Le truffe non hanno stagione, purtroppo, e non passano mai di moda. Ma sotto Natale si infittiscono. Succede ad esempio a Nova dove in questi giorni l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere in allerta la popolazione di fronte ad alcune batterie di furfanti che stanno bazzicando la città: "Attenzione alle truffe! - è l’appello partito da Palazzo -. Si avvisano i cittadini che in questi giorni sono stati segnalati diversi tentativi di truffa in Zona Poeti da parte di persone che fingendosi tecnici comunali per controlli, cercano di introdursi nelle abitazioni o annunciano di dover tornare successivamente. Raccomandiamo la massima prudenza. In caso di fondato sospetto, consigliamo di contattare immediatamente la polizia locale al numero 0362.37.44.11 o i carabinieri al 112". I truffatori prendono di mira in particolare gli anziani. Anche Poste Italiane ha deciso di fare la sua parte come opera di prevenzione. Presso tutti gli uffici postali della provincia sono in distribuzione in questi giorni agli utenti dei vademecum antifrode. "Rispetto allo scorso anno, il numero di truffe sventate in ufficio postale è diminuito del 63%, un dato che conferma l’efficacia dell’informazione in contrasto ai tentativi di frode", spiegano da Poste Italiane.

Il rischio di rimanere coinvolti in una truffa riguarda tutti e non va sottovalutato, anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri “professionisti”. Nel vademecum sono indicati anche diversi consigli per evitare spiacevoli sorprese.

Ale.Cri.