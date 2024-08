Telecamere nei due cimiteri. Stop all’escalation di furti e atti vandalici

DESIO

Andrea Villa, vicesindaco di Desio e assessore alla sicurezza, nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo con gli agenti della polizia locale ai due cimiteri di Desio per installare due sistemi di videosorveglianza per reprimine il fenomeno dei furti.

"Nel 2023 non si sono stati registrati furti e atti vandalici, ma negli anni precedenti non si contano e nel primo semestre del 2024 ne abiamo avuti quattro. I due cimiteri sono protetti da un impianto perimetrale di antifurto ad infrarossi e da un servizio di vigilanza notturno oltre che, durante il giorno, dalla presenza degli operai. Abbiamo provveduto a verificare l’impianto di allarme e posso confermare che funziona correttamente". La questione è stata anche portata in Consiglio comunale. "Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri, siamo stati in caserma io personalmente insieme all’amministratore della GSD. Rubare è un atto criminoso, farlo dove riposano i nostri cari è osceno – continua Villa –. Abbiamo deciso di installare un sistema di videosorveglianza che faccia da deterrente e possa essere utile per monitorare ciò che accade dentro e fuori dai nostri cimiteri. Sono già stati presi contatti per procedere in questa direzione e martedì scorso c’è stato il sopralluogo per stabilire dove posizionare i dispositivi. I tecnici hanno fatto tutti i rilievi e ora prepareranno un preventivo e un progetto. Ci tengo a ringraziare le forze dell’ordine perché so che stanno facendo di tutto per risalire a queste bande organizzate che stanno agendo in mezza Lombardia. È un fenomeno diffuso, che purtroppo non riguarda solo la nostra città. Ciò non vuol dire che staremo con le mani in mano".

Son.Ron.