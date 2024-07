Monza, stop sosta selvaggia intorno allo stadio: ecco 1.800 parcheggi per i residenti

Monza - Gli abitanti del quartiere li richiedevano da tempo e ora la Giunta ha deciso di accontentarli. Ben 1.800 parcheggi della zona dello stadio Brianteo si apprestano a diventare a striscia gialla, quindi riservati ai residenti.

Partiranno lunedì 29 i lavori per riservare ai domiciliati nella Zona a particolare rilevanza urbanistica (Zpru) del Polo sportivo i suddetti stalli di sosta in occasione dei grandi eventi sportivi, tra cui le partite del campionato di calcio o i concerti. Le nuove strisce gialle entreranno in funzione a partire dal 4 agosto, con un’applicazione sperimentale fino al 31 dicembre che consente la possibilità di apportare eventuali ulteriori integrazioni. Questa l’area: vie Baioni, Bertacchi, Brunelleschi, Bucci, Cantalupo, viCorreggio, de Chirico, della Gera, della Guerrina, della Robbia, Fattori, Fidia, Gadda, Kullmann, Lega, viale Libertà, vie Mantegna, Mazzucotelli, Modigliani, Morandi, Negri, Nievo, Papini, Pellegrini, Pellizza da Volpedo, Previati, Poliziano, viale Sicilia, viale Stucchi, vie Tiepolo, Usuelli, don Valentini, Vasari, Zuccoli.

A partire dal 4 agosto i residenti, i domiciliati e i lavoratori nell’area individuata possono richiedere il permesso di sosta a Monza Mobilità consultando il link https://monzamobilita.it/permesso_sosta_zpru_7. Il contrassegno gratuito da esporre sul cruscotto, non riproducibile, riporta gli estremi del veicolo, il numero progressivo e la data di fine della validità, di durata biennale. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza. Il permesso è riservato ai residenti e domiciliati all’interno dei confini della Zpru, proprietari o utilizzatori dell’autovettura da parcheggiare e ai titolari e dipendenti di attività con sede operativa nelle località indicate. Il veicolo deve essere un’auto (o autocarro di massimo 5 metri di lunghezza) adibita al trasporto di persone con al massimo nove posti.

Sono invece esentati dal divieto i veicoli delle Forze dell’ordine; i mezzi di soccorso o per servizi funebri; i veicoli delle persone diversamente abili, purché dotati di contrassegno. Per tutti coloro che frequentano lo stadio e per i supporter delle squadre ospiti sono a disposizione 2.376 posti auto, di cui 1.866 per i tifosi di casa e 510 per gli ospiti, suddivisi tra il parcheggio azzurro in zona ex-fiera a 5 euro, e i parcheggi arancione e verde di viale Stucchi a 10 euro.