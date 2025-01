Sporcizia e lavoro nero. Seimila euro di multa a un bar

Una situazione igienico sanitaria era molto precaria. E poi al bancone a lavorare c’era anche una dipendente “in nero“. E pure l’occupazione di suolo pubblico non aveva le necessaria autorizzazione. Insomma, in quel bar c’erano troppo cose che non andavano. Se ne sono accorti gli agenti della polizia locale di Monza, e in particolare la nuova squadra di operatori del nucleo tutela del consumatore e delle imprese del Comando agli ordini del comandante Giovanni Dongiovanni, che sono intervenuti in un bar del quartiere Cederna dove, dopo attenta ispezione, hanno accertato carenze igienico sanitarie e assenza di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico. È stata accertata anche la presenza di una dipendente irregolare sul territorio che veniva fotosegnalata. La titolare dell’esercizio è stata indagata per utilizzo di personale senza contratto e sanzionata con multe per un valore complessivo di 600 euro per le diverse irregolarità riscontrate.

Da.Cr.