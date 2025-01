"Solo 411 posti per 718 persone"

"Il modello Vimercate? È da esportare". Il Consiglio Comunale della città dell’Est Brianza è stato il primo della provincia a entrare in blocco, maggioranza e opposizione, in cella a Monza nel 2024. E qui ha toccato con mano la dura realtà: 1 suicidio e 10 tentativi nell’ultimo anno, 411 posti, 718 detenuti. "Ci sono padri che hanno avuto i figli mentre erano dentro e con i quali non hanno mai trascorso neppure un giorno", dice Roberto Rampi, neo garante dei diritti dei carcerati a Monza.

Bar.Cal.