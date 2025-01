Seveso “Città che legge“. Tre anni tutti da sfogliare

Il Comune di Seveso per la prima volta è tra quelli ammessi all’elenco di “Città che Legg“. La qualifica viene assegnata dal Centro per il Libro e la Lettura (Istituto autonomo del Ministero della Cultura) tramite apposito bando per il prossimo triennio. Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, intende valorizzare l’Amministrazione comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socioculturale delle comunità urbane. L’inserimento di Seveso nell’elenco per il prossimo triennio rappresenta anche un riconoscimento concreto per quanto riguarda l’attività della locale biblioteca civica a favore della diffusione della lettura e più in generale con l’organizzazione di eventi culturali e sociali. Grazie a questa nomina anche il Comune di Seveso, potrà partecipare al bando di finanziamento destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura. "Sono veramente orgoglioso di questo riconoscimento che Seveso ottiene per la prima volta. Una grande notizia per la nostra città, dato che la qualifica ottenuta è un "sigillo, una certificazione di garanzia di quella porzione di attività culturale che ruota intorno alla promozione della lettura" commenta l’assessore alla Biblioteca Michele Zuliani.

Son.Ron.