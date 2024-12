Seregno promossa Città europea dello Sport. Il sindaco ritira la bandiera a Bruxelles

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Seregno è pronta ad affrontare 12 mesi nelle vesti di città europea dello sport. Ora è arrivata l’investitura ufficiale.

A Bruxelles, nella sede del parlamento europeo, si è svolto infatti il Gran Gala Aces Europe Awards. Alla presenza di europarlamentari, istituzioni comunitarie e Unesco, sono stati premiati i municipi italiani, europei e mondiali che nel 2025 sono stati riconosciuti da ACES come European e American Capital/City/Town/Island/Region/Community of Sport. A rappresentare Seregno ci ha pensato direttamente il sindaco Alberto Rossi, accompagnato da Paolo Cazzaniga, assessore allo Sport. Hanno ritirato la bandiera ufficiale, quella che i brianzoli vedranno a lungo e ovunque nei prossimi 12 mesi se faranno tappa a Seregno.

"Un momento davvero emozionante: tra gli altri insigniti, sono state consegnate le bandiere alle 23 città europee dello sport 2025 – dice Rossi –. Essere inseriti in questo contesto, condividendo esperienze, sogni, programmi e buone pratiche, con analoghe realtà provenienti da Francia, Spagna, Turchia, Lussemburgo, Portogallo, Rep. Slovacca, Albania, Repubblica Ceca, Georgia, Bosnia Erzegovina, tra cui città come Strasburgo, Tbilisi o Toledo, non può che essere uno stimolo enorme a fare del nostro meglio nell’anno che sta per iniziare. Una occasione che ci dà una carica incredibile all’inizio di un percorso ambizioso in cui siamo impegnati a promuovere al massimo e in diverse modalità lo sport, convinti che sia uno dei veicoli più importanti oggi per far passare alcuni dei valori più preziosi che riguardano la vita di una comunità".

Gualfrido Galimberti