Carate Brianza (Monza e Brianza), 4 gennaio 2019 - Maria Colombo, una 65enne caratese, dopo un tentativo di scippo al cimitero cittadino verso le 16.30 di giovedì 2 ha avuto un malore. Trasportata all’ospedale è morta alle 22 per un infarto. La donna essendo sola e nubile è stata seguita dalla nipote, che oggi alle 12 ha dato la notizia ai carabinieri della Stazione di Carate della morte della zia. Sono in corso accertamenti per appurare se sussiste una relazione tra lo choc

A seguito di accertamenti di Polizia Giudiziaria è risultato che la donna, alle 16.30 circa di giovedì, era stata vittima di un tentativo di scippo al cimitero comunale di via delle Rimembranze. Immediatamente dopo il tentato scippo, la donna ha contattato un familiare e quindi si è chiusa in macchina fino all’arrivo di un amico di famiglia che dapprima l’ha portata in casa propria e poi in ospedale dove le è stata diagnosticata una fibrillazione cardiaca ed è poi deceduta in attesa di essere trasferita al Reparto Terapia Intensiva dell’Ospedale di Vimercate.

La borsa della donna è stata sottoposta a sequestro per successivi accertamenti tecnici. L'autopsia disposta dalla Procura contribuirà a chiarire se il decesso sia diretta conseguenza del tentativo di scippo: in questo caso si profilerebbe per lo scippatore l'accusa di omicidio come conseguenza di altro reato. In attesa dei risultati autoptici gli investigatori invitano alla massima prudenza nel collegare il tentato scippo con la morte della donna.