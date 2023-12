Riapertura fissata l’8 gennaio

Fine del restyling, dopo sette mesi di asciutta l’8 gennaio

i nuotatori torneranno in vasca ad Arcore. Comune e In Sport annunciano la riapertura dell’impianto in via San Martino: la ristrutturazione

è costata 2 milioni

in project financing, l’accordo pubblico-privato alla base dell’operazione. Lavori

che si sono prolungati

più del previsto per colpa

dei nubifragi estivi, ma adesso l’intervento è arrivato in porto. Le corsie avevano chiuso

l’1 giugno. Ad aprire i cordoni della borsa è stata la società che ha in concessione l’impianto per 17 anni dal 2021. Fra le opere portate a termine, un nuovo tetto e nuove facciate. Look rivisto anche negli spogliatoi. In arrivo gazebo per i campi estivi

e un’illuminazione di ultima generazione che permetterà

di risparmiare sulle bollette. C’è anche un sistema domotico di telecontrollo dei consumi.

Bar.Cal.