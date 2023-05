Prende a bastonate le auto e un venditore ambulante

Attimi di violenza e paura nel parcheggio antistante l’ospedale di Desio, in via Mazzini, dove un 41enne residente in città armato di bastone, e probabilmente sotto effetto di stupefacenti, ha seminato il panico tra i passanti. Prima scagliandosi contro tre auto, danneggiandole. E poi contro un venditore ambulante, cercando di rapinarlo. Lunghi minuti di apprensione, davanti a diversi passanti e utenti della struttura ospedaliera.

È successo pochi minuti dopo le nove: un cittadino che si sta recando in ospedale nota la scena e allerta i carabinieri. Sul posto arrivano le pattuglie più vicine, della Compagnia di Desio. In tempo per interrompere la furia dell’uomo che, armato di bastone, sta colpendo ripetutamente un venditore ambulante all’ingresso del nosocomio, nel tentativo di impossessarsi dell’incasso. Il 41enne viene subito bloccato e portato via dai militari che gli sequestrano il bastone e procedono con l’arresto per rapina. L’uomo è stato denunciato anche per il danneggiamento di tre macchine parcheggiate davanti all’ospedale. Infatti, dalle informazioni fornite da alcuni testimoni e dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, i carabinieri hanno ricostruito l’intera scena, verificando che l’uomo aveva colpito con il bastone, senza apparente motivo, le autovetture parcheggiate per strada. La vittima dell’aggressione seppur malconcio, dolorante e scosso, ha preferito non richiedere le cure del pronto soccorso. Una scena di pura follia, per fortuna finita senza gravi conseguenze. Ale.Cri.