"Più rischi nelle piccole aziende"

"La maggior parte degli incidenti sul lavoro in provincia si consuma in aziende con meno di 30 dipendenti". È qui che secondo Cgil, Cisl e Uil va radicata una cultura della sicurezza. "Realtà nelle quali non solo manca una rappresentanza sindacale, ma spesso non c’è alcun legame anche con le associazioni datoriali. Una parte importante del nostro tessuto produttivo rischia di non avere nessun contatto con il mondo della prevenzione con conseguenze facilmente immaginabili", il timore dei sindacati. È qui che le sigle cercano un aggancio, contatti con piccole e piccolissime imprese, dove la tutela dei dipendenti è spesso vissuta solo come un costo.

Bar.Cal.