Più di un milione per le scuole. Nuovo look alla primaria Munari e la Leonardo sarà più sicura

Arrivano importanti investimenti per le scuole a Monza. La giunta ha impegnato notevoli risorse per gli interventi di rifacimento del cortile e della rete di smaltimento delle acque e per i lavori sulle facciate della scuola primaria Munari, e per la sicurezza della scuola media Leonardo da Vinci, con il progetto per nuove opere in ottica di prevenzione e rilevazione degli incendi.

L’intervento sulla Munari riguarda la riqualificazione di due aree del cortile della scuola, attualmente pavimentate in asfalto, per creare uno spazio multifunzionale che possa essere utilizzato sia per attività ludiche e ricreative sia per iniziative didattiche. Le superfici delle due porzioni di cortile, di circa 150 e 300 metri quadrati, saranno sostituite con una pavimentazione antitrauma in gomma riciclata e materiali ecologici. Le aree in gomma antitrauma ospiteranno diverse decorazioni e zone di gioco. Per l’intervento, che durerà circa 3 mesi, la spesa prevista è di 150mila. Il lavoro sulle facciate della scuola consiste invece nel loro rifacimento - reso necessario dallo stato di deterioramento delle piastrelle, ben visibile in alcuni punti - e nell’applicazione di un cappotto termico. Per fare ciò saranno necessari la rimozione e reinstallazione delle grondaie, lo spostamento del pozzetto pluviale e l’asportazione degli impianti dismessi su alcuni lati dell’immobile. Il costo delle operazioni sulle facciate è di 600mila euro, con i lavori che, una volta iniziati, richiederanno circa 5 mesi per il completamento. Per garantire maggiore sicurezza alla scuola Leonardo e alla biblioteca comunale adiacente invece, verranno realizzati importanti interventi strutturali e impiantistici. Innanzitutto, sarà installato un nuovo sistema di rilevazione degli incendi, pensato per monitorare sia i corridoi che le aree più a rischio: verranno disposte una centralina principale collocata in portineria, sensori di fumo, pulsanti di emergenza e segnalatori acustici e luminosi.

La centralina sarà collegata anche al sistema della palestra, garantendo una gestione coordinata in caso di emergenza. Interventi mirati anche sull’impianto idrico antincendio e nuove pareti e rivestimenti con caratteristiche antincendio Rei 120. I lavori, dal valore di circa 500mila euro, avranno una durata approssimativa di 3 mesi.