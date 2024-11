Nessuno escluso con i regali “sospesi“

Il “Natale Insieme“ di Monza ha tanti risvolti di arte, solidarietà e sostenibilità. Dal 7 dicembre al 12 gennaio l’Associazione Facciavista onlus propone la mostra d’arte “La luce è un buio chiaro?“ presso il Duomo di Monza. Saranno esposti, in particolare, gli schizzi preparatori originali di Marco Carnà per le vetrate della basilica (inediti ritrovati nell’Archivio Carnà): una rara opportunità di scoprire il processo creativo dietro uno dei capolavori del patrimonio artistico di Monza. L’allestimento è pensato per essere accessibile anche ai ragazzi con difficoltà cognitive, grazie all’utilizzo di una comunicazione apposita. I ragazzi autistici di Facciavista si stanno preparando per fare da guida ai visitatori. Gli abeti lungo via Carlo Alberto, come spiega Matteo Perego, presidente e ideatore di “Faccia Vista“, saranno addobbati a cura dei ragazzi dell’associazione in collaborazione con Confcommercio Monza e Carlo Alberto District nell’ambito del progetto “Natale in tutti i sensi“, all’insegna dell’inclusione, in un’interpretazione artistica in stile “POP“ dei 5 sensi. Una delle Casette del Villaggio di Natale ospiterà il Comitato Maria Letizia Verga che sta costruendo la Torre della ricerca per la Fondazione Tettamanti e si prefigge di costruire un altro alloggio simile a Cascina Valera per le famiglie che arrivano da lontano: 16 appartamenti e 50 posti auto. Nelle giornate 1-8-14 dicembre i volontari della Croce Rossa Italia saranno in piazza San Paolo per raccogliere i “Regali Sospesi“, acquistati dai cittadini, donati alla Casetta di ConfCommercio, nel Villaggio di Natale. Un gesto concreto che consentirà anche ai bambini in condizioni più fragili di ricevere il proprio dono. Sabato 14 dicembre, la cerimonia di consegna dei regali donati. Confcommercio Monza propone anche il “Natale sostenibile“, il “Panettone day“ e “Natale in Salute“. Domenica 15 dicembre, in piazza San Paolo, verranno distribuiti materiali e gadget offerti dai partner Acinque, BrianzAcque e Parco Valle del Lambro per sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale. Tante le attività e laboratori per i piccoli. Natale&Sport, sabato 14 e domenica 15 dicembre: alla Cascina San Fedele del Parco di Monza è in programma la Christmas Run: al sabato laboratori per bambini, dj-set, merenda, vin brulé e lotteria, mentre la domenica mattina tornerà la corsa più natalizia e divertente dal cuore solidale.

Sabato 21 dicembre, si rinnova il “Panettone day“: la celebrazione del dolce tradizionale natalizio. Domenica 22 dicembre “Natale in Salute“: giornata informativa sulle buone pratiche e stile di vita sano, in collaborazione con Farma.Com e l’Ordine dei Medici della Provincia.

C.B.