Narrazione e movimento. Tre donne per una “Lei“ nel nuovo format del Binario 7

Torna il podcast danzato al Teatro Binario 7. Appuntamento venerdì e sabato, entrambi alle 20.30 in sala Picasso, con “Lei“ il particolare format che unisce danza e racconto, in una sorta di lettura scenica narrata e ballata, nell’ambito della rassegna “Teatro+Tempo Eventi“.

È la nuova produzione del filone N.hU.DA | Naked Human Dance, su coreografie di Romina Contiero. "Dopo l’esperienza di sLEGATE, il primo podcast danzato – ricorda la coreografa – N.hU.DA continua ad approfondire la sua ricerca e propone ora una nuova messa in scena danzata di un podcast, questa volta inedito, realizzato appositamente per lo spettacolo".

Una donna, tre donne. Tre sguardi. Tre corpi. O forse uno solo, che comprende tutto. Lei è tutte e tre: Lilith (Romina), Eva (Alice Carrino) e IA (Laura Quadri) insieme incarnano passato, presente e futuro, come un’unica anima dell’umanità. Quindi “Lei“ diventa "la storia delle storie. Fin dalle origini la cultura e la società hanno sempre subordinato il femminile al maschile, ma è possibile una rinnovata femminilità non costretta ad arrendersi, ad adattarsi o a ribellarsi? Secondo Lei, sì". Il corpo racconta una storia, quando la parola non basta a se stessa. "Quindi la mia danza – sottolinea Romina Contiero – pensa, traduce e vive". Dopo Cleopatra, Dora e Daniela, protagoniste di “sLEGATE“, altre tre donne estremamente forti e fragili allo stesso tempo, raccontano l’essenza dell’umanità.

I testi sono di Laura Massari, voci recitanti Silvia Giulia Mendola, Silvia Rubino, Corrado Accordino; audio editing Daniele Filippone; light designer Giuseppe Morello; produzione N.hU.DA | Naked Human Dance. Biglietti disponibili online; prezzo intero 15 euro; ridotto 10 euro. Per info e prenotazioni: Teatro Binario 7 via Filippo Turati 8, Monza 039 2027002; oppure via mail a biglietteria@binario7.org.