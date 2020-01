Muggiò (Monza e Brianza), 26 gennaio 2020 - La prima partita una settimana fa con le nuove magliette antibulli. Tutto nasce poco prima di Natale, con il gemellaggio etico tra l’Asd San Carlo Lions e l’Aurora Desio. «Con loro – spiega il presidente della società di Muggiò Francesco Loverde – c’è la volontà di intraprendere un cammino insieme in questo senso. Sulla scia di quello che hanno fatto contro il razzismo, noi stiamo lanciando ad esempio un progetto di lotta al bullismo denominato #SquadraAntiBullismo grazie al contributo dei commercianti del centro cittadino, e poi sopratutto, introdurremo anche noi il progetto ArbitrEducaggio". Le nuove parole d’ordine in campo saranno quindi lotta ai bulli e fairplay.

I due progetti, fatti propri dalle squadre di calcio dei Lions, nascono grazie all’impegno del direttore dell’Aurora Desio, Alessandro Crisafulli e dall’ex arbitro Angelo Bonfrisco, che da mesi stanno portando avanti la politica dell’educazione sui campi di Desio e non solo.

«Sono felice di poter sostenere anche una realtà come quella del San Carlo Lions. L’iniziativa che porto avanti già all’Aurora Desio – sottolinea Bonfrisco - consiste nel fatto che nei pre gara delle partite dei più piccoli invito i genitori a bordo campo insieme ai bambini delle due squadre contendenti e lì intervengo con mini lezioni sul regolamento e fair play. Vi assicuro che anche a questi livelli gli animi vanno stemperati e questo è un sistema meraviglioso per farlo. Si crea infatti tra le due squadre un clima di forte amicizia e solidarietà. Ad ogni infrazione di gioco ho modo di fermare il gioco e spiegare a tutti gli astanti cosa dice nel proposito davvero, il regolamento del gioco del calcio".

D’altra parte, la società di Muggiò è fucina di grandi nomi. L’ultimo campione sfornato è Marco Fossati, 25 anni, centrocampista del Verona, passato dall’oratorio alle giovanili del Milan, per poi approdare all’Ascoli, al Bari, al Perugia, fino all’Hellas Verona ora in serie B, dopo una stagione in serie A.

Oltre ai progetti educativi, la società con 80 iscritti e 22 volontari, porta avanti anche progetti pratici. Ad ottobre del 2019 era il campo a 7 in sintetico, dopo quello a 5, costato 23mila euro, e la sistemazione di quello a 11 in erba. "Stiamo investendo per rendere le strutture sempre più accoglienti all’altezza dei nostri ragazzi. La crescita della nostra associazione passata da 50 a 80 iscritti testimonia la bontà del percorso avviato". La società accoglie chiunque voglia condividere l’avventura sportiva, tel.333.2119146 e 329.1477173.