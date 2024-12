Mostra dei presepi e mercatino della creatività. La magia del Natale entra a Villa Scaccabarozzi

Mostra di presepi a Usmate Velate. La prima nella storia del borgo alle porte di Monza, un’idea del Comune al quale molti creativi hanno risposto con calore. Sabato, alle 15, il taglio del nastro in Villa Scaccabarozzi. "È la prima volta che proponiamo questo tipo di iniziativa – dice Chiara Maggiolini, assessore alla Cultura –. In autunno abbiamo invitato chiunque desiderasse esporre la propria opera a candidarsi per condividere l’arte con la comunità. Pur essendo una novità assoluta, le adesioni sono state numerose". Domenica, ci saranno anche i mercatini nel cortile della Villa (dalle 10 alle 17.30). La mostra dei presepi, invece, resterà aperta fino al 6 gennaio.