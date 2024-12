Lissone battezza i presepi nei quartieri. A Biassono caccia al tesoro natalizia

Allestite nelle piazze e nelle strade, ispirate al tema “Natale... seme di speranza“. Da oggi la città si trasforma in presepe, con il battesimo delle natività realizzate sul territorio da associazioni, oratori e gruppi rionali per abbellire i luoghi in vista del Natale e per rinverdire per il 36esimo anno la tradizione di “Lissone Città Presepe“. Stamattina la manifestazione entrerà nel vivo con l’inaugurazione delle natività create in spazi pubblici: alle 10.45 saranno simbolicamente inaugurati i presepi allestiti alla chiesa del Sacro Cuore, in via del Concilio, nel quartiere Da là dal punt, e in piazza Giovanni XXIII, davanti alla chiesa prepositurale. Sempre da oggi e fino al 6 gennaio nelle sale espositive di Palazzo Terragni si potrà poi ammirare la “Mostra dei Presepi Artistici“, affiancata dai lavori creati durante il laboratorio di falegnameria artistica “Natalemanuale“ condotto dallo scultore Tommaso Letteriello.

A Biassono, a garantire l’atmosfera natalizia ci penseranno stamattina il mercato in piazza Italia e, dalle 10 nel centro storico, la presenza degli zampognari, con distribuzione di vin brulé, mentre alle 15 si terrà una “Caccia al tesoro di Natale“ per le vie del borgo, per scoprire la città e i suoi monumenti superando prove ed enigmi. A Macherio, in via Milano dalle 9.30 mercatino degli hobbisti e delle associazioni, dalle 14.30 zampognari, maghi, macchina sparaneve e giostrine.

F.L.