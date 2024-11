L’ironia e lo specchio delle emozioni: "Facciamo pace col nostro corpo"

Il sipario si alzerà venerdì sera alle 21 con lo spettacolo “Piena come un uovo“, che darà il via a “Sorrisi a teatro“, il cartellone incentrato sulla comicità sotto la direzione della Compagnia Teatro Binario 7 di Corrado Accordino. La stagione al teatro La Campanella di piazza Anselmo IV, prevede una volta al mese spettacoli di prosa e spettacoli per famiglie, con tre appuntamenti dedicati ai più piccoli. Il primo, quello dell’8 novembre, è la storia di quattro donne per indagare il rapporto con il cibo e con il corpo: anoressia, bulimia e binge eating. Se ne parlerà in maniera ironica e dissacrante nello spettacolo dell’autrice statunitense Lisa Lampanelli che la Compagnia Caterpillar porterà per la prima volta in scena in Italia con lo scopo di esorcizzare e di trasformare attraverso l’ironia e qualche risata il rapporto con il cibo e con il nostro corpo. In scena allora una bulimica, una mangiatrice compulsiva, una ragazza sovrappeso sicura di sé e una ragazza cronicamente magra (nella foto). “Piena come un uovo“ è parte del progetto S-bilanciamoci, ideato da Compagnia Caterpillar per sensibilizzare gli adolescenti sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: ha previsto anche un percorso di riflessione rivolto agli studenti delle superiori, in particolare del liceo Carlo Porta di Monza ed è sostenuto dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e La Danza Immobile di Monza.

"Nel nostro lavoro con i ragazzi, in particolare dai 14 ai 19 anni, siamo entrati ancora di più in contatto con le pressioni sempre più asfissianti che questo tempo ci impone: pressioni diverse a seconda dell’età, del genere e della sessualità – spiegano dalla Compagnia Caterpillar –. Abbiamo visto come i nostri corpi siano i più pubblicizzati, “socializzati“, affamati campi di battaglia. E come tali, oggi, finalmente, li rivendichiamo. Basti pensare al movimento “body positivity“ nato come lotta per la riappropriazione del proprio corpo. Una lotta ancora ben lontana dal potersi dire conclusa. Così abbiamo scelto di parlare di cibo e del rapporto che stabiliamo con lui: di amore e odio, instabile, a volte tossico. Un rapporto, però, che può essere cambiato, riscoperto e salvato". Biglietti: intero 16 euro, ridotto 13 euro, under 18 6 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 039-9080122, info@teatrobovisiomasciago.it.