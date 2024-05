L’impresa Lazzate, avanti tutta

Poteva solo vincere per continuare il cammino nei playoff. E farlo a Pavia, contro una squadra forte e ugualmente attrezzata per provare a salire che l’aveva battuta solo sette giorni prima, in uno stadio violato solo due volte quest’anno, è sinonimo di grande valore e carattere da vendere per l’Ardor Lazzate. Che compie l’impresa e domenica, ancora in trasferta, sarà impegnata al cospetto del Magenta che nell’altra semifinale ha eliminato la FC Milanese. Una strada lunga e tortuosa quella dei playoff di Eccellenza visto che terminata la fase regionale c’è anche quella nazionale con un altro paio di turni (il primo contro una formazione del Trentino Alto Adige), ma che almeno alla fine mette in palio posti veri in serie D. Insomma, vale la pena provarci e stringere i denti come hanno fatto i ragazzi di mister Fedele, andati sotto 1-0 nel primo tempo con un gol di Panigada in più che sospetto fuorigioco. "L’arbitro ha interpretato erroneamente come giocata il pallone solo sfiorato di testa da un nostro difensore. L’attaccante del Pavia era oltre la linea di tre metri. Ma poco male. Non ci siamo disuniti – l’analisi del mister –. In quel momento servivano due gol e uno lo abbiamo fatto subito dopo e nel secondo tempo completato la rimonta. Un pizzico di sofferenza nel finale ci sta e adesso abbiamo una settimana per preparare la sfida al Magenta". Che l’Ardor ha battuto in maniera sonora, in trasferta, meno di due mesi fa 3-1 (il gol della bandiera dei padroni di casa arrivò al 95’) con la solita immensa mole di occasioni da gol create dagli avanti gialloblù. Ma i playoff, Pavia docet, sono un’altra cosa.

"Avevo chiesto più fame rispetto all’ultima di campionato e devo dire che i ragazzi dal punto di vista sia tecnico sia di temperamento sono stati grandiosi – rende merito Fedele –. La voglia di conquistare qualcosa di importante e di storico per questa società è palpabile". Fedele ha cambiato anche interpreti rispetto sette giorni prima: "Ho a disposizione una rosa lunga e completa con giocatori che hanno diverse caratteristiche tra loro e che mi permettono di provare soluzioni diverse". Da oggi parte ufficialmente la missione Magenta.