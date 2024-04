Lezioni per diventare istruttore di fitness

Iscrizioni aperte per il corso di istruttore fitness che si svolgerà presso il Centro di formazione professionale “G. Terragni“ di via Tre venezie 63 a Meda.

Il corso è gratuito per i beneficiari del programma Gol, previa verifica dei requisiti d’accesso.

L’istruttore di fitness sviluppa e gestisce programmi individuali e di gruppo, finalizzati al mantenimento e miglioramento della forma fisica; fornisce consigli, indicazioni e correzioni agli utenti impegnati in programmi di sviluppo, mantenimento e riabilitazione dell’efficienza fisica.

Al termine del percorso, della durata di 120 ore con frequenza obbligatoria, si avranno le competenze per effettuare la conduzione di programmi di fitness, elaborare programmi di fitness, operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente.

Durante le lezioni si apprenderà cos’è il fitness e le discipline del fitness, componenti del movimento, come siamo fatti e come ci muoviamo correttamente con elementi di anatomia umana e biomeccanica, elementi di fisiologia, tecniche di esecuzione di esercizi a corpo libero e con sovraccarichi, allenamento e alimentazione, elementi di dietologia, skill e pillole di primo soccorso, prevenzione e trattamento immediato degli infortuni più frequenti, recupero dall’infortunio, elementi di medicina della riabilitazione, metodi e didattiche delle attività sportive, preparazione atletica e sport con sistemi di monitoraggio.

Info e iscrizioni: Sara Redaelli, s.redaelli@afolmb.it, tel. 0362.70147.

Veronica Todaro