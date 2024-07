Le ragazze d’oro di Monza. Poker di cheerleading agli Europei in Germania

Monza Cheer trionfa agli Europei di Wiesbaden (Germania). Nei giorni scorsi si sono svolti i Campionati Europei ECA di Cheerleading e Cheerdance e la società monzese ha partecipato con 12 atleti, presentando 5 coreografie di Cheerdance, Pom Dance e Urban nella categoria junior: quattro gruppi sono arrivati primi e uno quarto.

Al quarto posto Maria Pizzera e Matilde Villa nel Double Cheerdance. Poi quattro ori: Double Pom Dance Gaia Calcinaghi e Matilde Villa; Double Urban con Gaia Calcinaghi e Giacomo Selicato (lo stesso Double che era arrivato quarto ai Campionati del Mondo a Tokyo); e Team Cheerdance e Team Urban.

"È stata una esperienza incredibile, speravamo di far bene, ma 4 volte sul tetto più alto di Europa è stato un risultato enorme che ci ha donato tante lacrime di gioia – non nasconde l’emozione la direttrice sportiva Pamela Casiraghi – I ragazzi si sono preparati tutto l’anno ed hanno potuto raccogliere i frutti del loro impegno". Gli atleti sono stati accompagnati da Pamela, Fabio Selicato il presidente dell’Associazione, Alice Borello coach e la coach Giulia Barbanti, che ringraziano anche tutte le famiglie degli atleti che hanno seguito la trasferta e che sostengono il progetto della squadra. Ora il meritato riposo, poi da settembre si apre la nuova stagione sportiva tutta da scoprire. Monza Cheer è la prima scuola a livello agonistico di Cheerleading Acrobatico e Performance Cheer. Nasce nel 2017 dalla passione della coach e direttrice sportiva Pamela Casiraghi che, dopo avere insegnato questa disciplina per diversi anni in alcune scuole di danza della Brianza, ha deciso di fare il grande salto, aprendo la prima Scuola ufficiale di Cheerleading e Performance Cheer a Monza. Il Cheerleading combina coreografie composte da elementi di ginnastica artistica, vari stili di danza, alzate e sollevamenti, per concorrere a gare specifiche di settore o per incoraggiare e intrattenere sul campo di gioco le squadre e il pubblico, durante altre competizioni sportive e partite. È adatta a tutti i tipi di fisicità: avendo diversi ruoli, ragazzi e ragazze vengono sempre valorizzati nelle loro potenzialità. "È uno sport – sottolinea la direttrice sportiva – che crea affiatamento e rispetto reciproco, perché il risultato si ottiene grazie alla partecipazione e alla performance di tutta la squadra e non del singolo elemento". La squadra si allena in Via Pesa del Lino 1, all’Istituto Preziosissimo Sangue.