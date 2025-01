Le radici delle emozioni. L’immaginazione a passo di danza e la vendetta del blues

Uno spettacolo di danza che è un invito a scorgere la bellezza nascosta in ciò che osserviamo, guardando il mondo con occhi diversi. E poi due concerti molto diversi tra loro, per un viaggio nei classici del blues e nelle atmosfere magiche e sognanti de “Il meraviglioso mondo di Amélie“. Tre eventi per contribuire a far vivere un luogo di cultura in città, perché diventi sempre più un punto di aggregazione per i brianzoli.

Prenderà il via venerdì il nuovo ciclo di iniziative dello Spazio Stendhal all’interno della settecentesca Villa Tittoni di Desio, organizzato dal Comune in collaborazione con la cooperativa Mondovisione nell’ambito del progetto di Parco Tittoni. A tenere a battesimo la rassegna sarà lo spettacolo di danza dal titolo “Komorebi“, dell’associazione Danzarte di Limbiate: a interpretarlo una dozzina di ballerine e ballerini, su progetto coreografico ideato da Monica Pulzatto e Beatrice Pozzi. Dalle 21.15 si verrà condotti in una visione diversa del mondo, guardato con occhi nuovi, per aprirsi allo spazio che c’è tra apparenza e immaginazione e per scoprire "la bellezza nascosta nella poesia silenziosa di ciò che viene osservato". Ingresso gratuito e senza prenotazioni.

Gli appuntamenti proseguiranno poi venerdì 21 febbraio alle 21, sempre nei locali di via Lampugnani, con il concerto “Blues Revenge Meets Lorena Gioia“, promosso con Legambiente: la band dei Blues Revenge calca i palchi dal 2006, formata da musicisti provenienti da esperienze nel blues, nel jazz, nel pop e nel rock progressive. Il gruppo propone un’immersione nei classici del blues, visto come il genere che più rappresenta la radice di tutta la musica moderna, dal rock e al jazz. Si potrà ascoltare un repertorio fatto di standard accanto a brani dalle atmosfere più soul e jazz. Biglietto d’ingresso 10 euro.

Venerdì 7 marzo, invece, sempre alle 21 proiezione musicata del film “Il meraviglioso mondo di Amélie“, con il pianista Armando Illario che ripercorrerà dal vivo l’intera colonna sonora del celebre film cult diretto da Jean-Pierre Jeunet: i brani scritti dal compositore Yann Tiersen, affiancati alle immagini del film, trasporteranno nelle atmosfere suggestive di Montmartre. Biglietto d’ingresso 10 euro.