Monza, il ministro Matteo Salvini apre il cantiere dell’autodromo. Sticchi Damiani (Aci): “Oggi inizia il futuro”

Monza – Il conto alla rovescia è finito: partono oggi i lavori all’autodromo di Monza. Come previsto, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha aperto il cantiere che, entro metà giugno, porterà a riasfaltare completamente la pista, a realizzare un nuovo sottopassaggio all’ingresso di Vedano e a sistemare i tunnel esistenti. “Non mi sembra vero – ha commentato il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani – con l'impegno di tutti siamo arrivati a un giorno storico. Un percorso che durerà non poco. Oggi inizia il futuro”.

Il ministro Matteo Salvini con gli operai

L’appalto – gestito da Invitalia, agenzia di proprietà del ministero dell’economia – è stato affidato al raggruppamento di imprese guidato dalla società milanese Bacchi, leader nella costruzione di strade e piste di aeroporti. I lavori da quasi 21 milioni di euro dureranno sei mesi, ma "spero ci vengano chiesti dei premi di accelerazione in modo tale da comprimere la tempistica di un mese”, auspica Sticchi Damiani. Riuscire ad anticipare a metà maggio la conclusione dei lavori permetterebbe di gommare il nuovo asfalto e di arrivare preparati al sopralluogo della Fia, all’inizio di luglio, in vista dell’omologazione del “nuovo” circuito.

Un'immagine del progetto

I lavori da fare

Bisognerà costruire un nuovo sottopasso con cui collegare il viale di ingresso a Vedano con i piazzali della Parabolica, il cosiddetto “sottopasso dei box” sarà risistemato e riservato soltanto ai tifosi a piedi, mentre verranno demoliti e ricostruiti il tunnel vicino alla Piscina e i due passaggi che portano su viale Mirabello: saranno riprogettati per poter accogliere sia auto a doppio senso sia il ‘traffico’ ciclopedonale su due livelli differenti.

Un dettaglio del rendering

E allo stesso tempo verrà riqualificato il viale d’accesso da Vedano con l’obiettivo di dotare l’autodromo di un ingresso più rappresentativo e funzionale.

Sul fronte pista, invece, è prevista “la demolizione e il rifacimento dei cordoli in calcestruzzo attualmente presenti lungo le curve dell’intero tracciato e il rifacimento del relativo drenaggio; la posa di pavimentazione di tipo flessibile con particolari stratificazioni in grado di garantire specifici parametri prestazionali in termini di resistenza”.

Regione Lombardia

“Regione Lombardia conferma grande attenzione al territorio di Monza e Brianza e ancora una volta investe in modo significativo sull’Autodromo, garantendo le condizioni necessarie ad assicurare anche per i prossimi anni lo svolgimento del GP di Formula Uno a Monza": così il Presidente del parlamento lombardo Federico Romani. “L’indotto economico del Gran Premio e delle altre gare ospitate in autodromo è troppo importante perché possa essere messo a rischio: il nostro territorio vuole e deve continuare a primeggiare e correre veloce, di pari passo con i bolidi della Formula Uno. E lo farà grazie all’emendamento al bilancio di Regione Lombardia che abbiamo approvato in Consiglio regionale lo scorso 21 dicembre e con il quale è stato disposto il trasferimento a Aci Lombardia di un contributo di 25 milioni di euro per nuovi interventi di riqualificazione dell'Autodromo nazionale di Monza”.

Al taglio del nastro sono intervenuti anche Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia e Stefano Domenicali, CEO Formula 1. Presenti anche il Consigliere regionale Alessandro Corbetta, numerosi parlamentari, sindaci e rappresentanti delle istituzioni