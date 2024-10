L’asta della solidarietà con la chitarra-gioiello autografata dai Muse

Una chitarra dei Muse autografata dai componenti della band sarà messa all’asta per acquistare altri esoscheletri. Valentina Tagliabue prosegue il suo percorso per aiutare Aias Monza e altre associazioni che si occupano di malattie neurodegenerative e lo fa attraverso i canali dell’arte di cui è appassionata. Per questo ha chiesto aiuto a Andy Fumagalli, musicista dei Bluvertigo e artista figurativo, attraverso cui è entrata in contatto con Adrian Manson, numero uno della Manson Guitar che le ha regalato una chitarra originale autografata della rock band dei Muse. "L’asta è ancora a costruire – spiega Andy –, ma considerato il valore dello strumento, si partirà da una base d’asta di 10mila euro. Verranno accettate offerte fino alla fine di gennaio. Si tratta veramente di uno strumento eccellente. L’ho provata e chi se la aggiudicherà avrà un gioiello. Quando Valentina mi ha parlato del progetto sono stato contento di aiutarla, perché la musica e l’arte possono essere anche veicolo di solidarietà". Il ricavato della vendita verrà utilizzato per l’acquisto di Pablo, un dispositivo wireless e ergonomico della Tyromotion, composto da sensori per la valutazione e riabilitazione della forza di presa ed estensione della mano e dei range articolari delle braccia.

Pablo verrà donato ad Aias Monza, centro adibito al trattametno dei pazienti con patologie neuromotorie e deficit cognitivi che presto aprirà la nuova sede a Desio, dove verranno valutati possibili pazienti che possano trarre vantaggio dall’utilizzo dell’esoscheletro, sia per le gambe sia per le braccia. Chi si aggiudicherà lo strumento avrà con sé una chitarra costruita ad hoc per Matt Bellamy, cantautore e polistrumentista, frontman dei Muse. Manson Guitar Works è un’azienda produttrice di chitarre elettriche e bassi inglese con sede a Devon. Inizialmente si concentrava sulla produzione di pezzi unici personalizzati. Infatti nel 1999 Matt Bellamy comprò la sua prima chitarra Manson a 7 corde e ne ordinò una personalizzata che chiamò “De Lorean“ ispirandosi alla macchina del tempo del film “Ritorno al futuro“.

C.B.