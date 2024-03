La difesa dei diritti in mostra, nei romanzi e anche con 10mila passi

Incontri, letture, ingressi speciali a Palazzo Arese Borromeo, mostra, laboratori e concerto: sono tante le iniziative messe in campo dal Comune di Cesano Maderno per l’8 marzo. Fino a sabato in biblioteca sarà aperto lo “Spazio donna“ con proposte di lettura sul tema della donna o di romanzi al femminile. Da domani a domenica la visita a Palazzo Borromeo avrà un biglietto speciale per tutte le donne a un euro, con aperture straordinarie dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’Auditorium Disarò sarà sede di più eventi: domani alle 18.30 l’inaugurazione della mostra-manifesto “Mind the STEM Gap – Together“, realizzata da Fondazione Bracco con il supporto di Regione Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano e alcune scuole superiori lombarde. Alle 18.45 l’Aperitivo letterario “Dialoghi nel mondo femminile“. Alle 21 ci sarà il concerto “Donne d’inCanto“ del Coro Enjoy, dalle atmosfere intime e delicate degli Evanescence e di Hozier alla vorticosa energia degli One Republic e dei Radiohead, passando per la struggente nostalgia dei Negramaro. Domenica 24 marzo alle 15 all’Auditorium Disarò: Finissage della mostra “Mind the STEM Gap – Together“, laboratorio per donne “Tempo di cura“ con Marie Moïse. La mostra all’Auditorium Disarò rimarrà aperta fino al 24 marzo, il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Possibile l’apertura in settimana su richiesta per gruppi e scuole. Per l’aperitivo letterario e il laboratorio è necessario registrarsi attraverso il sito di Villeaperte. A Limbiate c’è anche un appuntamento sportivo per domenica mattina: Asd ExtraLimbiate Multisportiva, con il patrocinio del Comune di Limbiate, ha organizzato “10mila passi in rosa – in ricordo di Mauro“, una camminata di circa 7 chilometri dedicata a tutte le donne e a partecipazione gratuita, con partenza alle 9.30 da piazza Tobagi.

