La caccia al posto diventa più veloce. Una App per orientare i giovani

Ha aperto il Job day l’assessora all’istruzione e formazione di Regione Lombardia Simona Tironi, che ha annunciato come da ottobre 2024 sarà attiva una web App per accompagnare i ragazzi alla scelta delle aziende da visitare, insieme ai genitori, per farsi un’idea di quale strada intraprendere. "Ci sarà un’App - ha spiegato - con Qr code per poter inserire le informazioni personali, ma anche passioni, inclinazioni, mestiere o professione svolto dai genitori e poi le informazioni su quanto i ragazzi conoscono la transizione digitale. Dalle informazioni fornite, verrà suggerita loro l’azienda più idonea da visitare, con la geolocalizzazione per vicinanza territoriale. Sono già oltre un migliaio le aziende che si sono rese disponibili".

Durante la visita un tutor aziendale neoassunto, quindi poco più grande dei ragazzi visitatori, parlerà di intelligenza artificiale impiegata nel lavoro, salario, modalità organizzative, in un ottica “peer to peer“, cioè di comunicazione tra pari, mettendo i giovanissimi a proprio agio. Come ha spiegato Cristina Pasquini, dirigente del Centro politiche e lavoro di Afol MB, tale azienda speciale della Provincia ha 28 sportelli sui 30 comuni della Brianza; 4 centri per l’impiego (Monza, Vimerate, Cesano Maderno e Seregno), 4 Cfp (Centri di formazione professionale) e sedi accreditate al lavoro, tra Meda, Seregno, Monza e Concorezzo. Una potenza di fuoco che raggiunge 63mila 946 imprese in 55 comuni, stipulando contratti di apprendistato, inserimenti al lavoro. L’assessore al commercio del Comune di Monza Carlo Abbà ha ricordato la difficoltà delle aziende e delle piccole imprese artigiane a trovare lavoratori. "Per questo - dice - ci stiamo impegnando con gli istituti professionali e gli Its (percorsi post diploma) in attività post diploma. Stiamo restaurando l’ala sud della Villa Reale che poi sarà dedicata proprio all’attività formativa. Anche per la pubblica amministrazione è difficile trovare personale qualificato".

C.B.