Installatori junior e senior in ditte di impianti elettrici

Azienda di installazione di impianti elettrici con sede a Limbiate ricerca 1 elettricista junior/senior. La risorsa junior, costantemente affiancata dal tutor, verrà inserita nella squadra degli installatori di impianti elettrici. Mentre la persona senior dovrà essere autonoma nell’installazione e manutenzione. Si richiede per la figura junior esperienza pluriennale nella posizione. Si offre contratto di apprendistato per la figura junior e tempo indeterminato/determinato per la senior a seconda dall’esperienza. Inviare candidature con cv a ido.cesano@afolmb.it, rif. 2JAN253.

Azienda di installazione/manutenzione impianti elettrici con sede a Misinto ricerca 1 elettricista per installazione, riparazione e manutenzione di impianti. Si richiede: qualifica di elettricista e più di 2 anni di esperienza o in alternativa nessuna esperienza per apprendistato. Si offre: apprendistato/tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato. Inviare candidature con cv allegato a ido.seregno@afolmb.it, rif. 6DEC2412.