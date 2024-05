Infortunio al Cederna, il Comune si muove: "Presto un protocollo per la sicurezza: manderemo i nostri agenti nei cantieri"

"Nelle intenzioni del mio assessorato è elaborare un protocollo con Ats per permettere l’intervento della polizia locale nell’attività di prevenzione sui cantieri, attraverso in particolare i controlli edilizi, sia in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, che di igiene. Sono convinto che il percorso porterà a un risultato concreto, che passerà prima in Commissione consiliare, e poi in Consiglio comunale, confidando nella sinergia con Ats, la quale potrà provvedere alla formazione della polizia locale per i controlli". L’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia ha voluto lanciare un segnale forte di impegno del Comune per dare il proprio contributo nell’attività di prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’idea di iniziare a far effettuare quanto prima controlli nei cantieri da parte degli agenti di polizia locale, formati adeguatamente per riconoscere eventuali anomalie. Moccia ha riferito la sua volontà in un Consiglio comunale che l’altro ieri ha espresso il profondo cordoglio per il tragica sorte di Mohamed Abdeltawwab Kamel Mabdrouk, l’operaio deceduto sabato dopo un incidente al cantiere in cui lavorava al quartiere Cederna.

A inizio seduta il Consiglio ha osservato un minuto di silenzio. Poi ha preso parola il consigliere di Monza Attiva e solidale Sergio Visconti: "In Italia ci sono state lo scorso anno 1.041 persone morte sui luoghi di lavoro, una media di quasi 3 al giorno. Una vergogna per un paese civile e democratico come il nostro". Anche la minoranza ha voluto esprimersi, ricordando come Monza nella sua storia abbia dimostrato di avere sensibilità su questo tema. "Ricordo che già durante l’amministrazione Colombo, e poi anche in quella Mariani, fosse attivo un protocollo siglato con Ats, sindacati e organizzazioni datoriali, per controlli sui luoghi di lavoro - ha detto il consigliere di Forza Italia Pierfranco Maffè –. Ciò permetteva, similmente a quanto vorrebbe fare l’assessore Moccia, alla polizia locale di partecipare alla gestione della sicurezza nei cantieri. Riprendiamolo: questo è un tema fondamentale".

Alessandro Salemi