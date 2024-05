Il Tambourine chiude con il trio acustico del rocker Mario Bargna

Doppio incontro con il rock e la canzone d’autore per festeggiare la fine di un’altra lunga stagione di concerti. Oggi dalle 21.30 al Tambourine di Seregno andrà in scena il “Closing Party“, ultimo appuntamento della stagione indoor del circolo di via Carlo Tenca, che poi chiuderà per l’estate. Sul palco seregnese salirà Mario Bargna, cantautore dall’anima rock, già voce e chitarra della band punk rock dei Succo Marcio: al Tambourine porterà i pezzi della sua nuova avventura solista, il disco dal titolo “2016Lumen“, che presenterà in trio acustico accompagnato da Francesco Amico alla chitarra e Andrea Ragona al pianoforte. Suonerà anche il cantautore indie-rock Gabriele Mancuso, leader del gruppo Kimera, qui in veste one-man band con chitarra e loop station. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

F.L.