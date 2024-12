Il ring, il rock e l’arcobaleno. La sfida dei poeti moderni tra musica “di casa“ e diritti

Il nuovo rock del territorio, un cantautore dai testi ironici e surreali, le sfide tra poeti all’ultimo verso e una serata fatta di musica e diritti. Sono i concerti e le iniziative che animeranno il Tambourine di Seregno. Mercoledì alle 21.30 il circolo di via Carlo Tenca ospiterà la finale del torneo di poetry slam, con 6 diversi autori di poesia performativa che sotto la guida di Davide Passoni e Simone Savogin si confronteranno proponendo i loro testi e sottoponendosi al giudizio del pubblico. A impugnare il microfono saranno i poeti Bernardo Casasole, Irene Consonni, Andrea Corbetta, Valentina Cherchi, Giorgio Tregi Meroni e Marco Fusi. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Giovedì alla stessa ora sarà la volta della canzone d’autore.

Sul palco seregnese arriverà il cantautore Giacomo Toni, apprezzato per i monologhi con cui lega dal vivo un brano all’altro e per pezzi ironici e pungenti. Ad aprire la serata Lorenzo Bonfanti, Tizio Bononcini, Dodicianni e Ornello. Ingresso 10 euro con tessera Arci. Venerdì, sempre alle 21.30, si cambierà atmosfere con l’evento “All you can Pride“: tra karaoke, dj-set e tombolata di Natale si raccoglieranno fondi a sostegno del Brianza Pride e delle attività sociali e di informazione di Brianza Oltre l’Arcobaleno. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Sabato, infine, quadruplo concerto con la rassegna “Fatti in Brianza“: suoneanno Alex Prete, la punk band degli Animal Boy e il power trio degli Icmesa, i Facile, rock band dal sound accattivante e deciso che guarda al rock americano e britannico. A chiudere dj-set di Nimanì. Ingresso 5 euro con tessera Arci.