Il lato femminile del Binario 7. Pari opportunità e rispetto le parole d’ordine per i giovani

In arrivo al Binario 7 (sala Chaplin e sala Picasso) “Binario Donne. Sguardi al femminile sul presente“: spettacoli teatrali, letture sceniche, dibattiti e incontri con realtà che si occupano tutti i giorni di pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere; tappe di avvicinamento al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Le iniziative sono rivolte alle scuole, alle giovani generazioni, alle cittadine e ai cittadini tutti, strumento di comprensione della realtà e motore di nuove prospettive praticabili. Tutto ideato e organizzato dal Binario 7 in collaborazione con il Comune di Monza e con ArcoDonna Aps, con il sostegno di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Si comincia domani alle 20.30, in Sala Picasso, con “Gli Anarchici Live Show #diamofastidiodonne“ a cura di Radio Binario 7: una serata "gentilmente scomoda". Racconti d’artista, artisti che si svelano, buona musica stonata, divertimento dietro le quinte, oroscopo cinese, barzellette e tanta poesia nell’anima. Giovedì 21, il mattino alle 11, in Sala Chaplin “Alfonsina con la A. L’incredibile storia di Alfonsina Strada“, di e con Monica Faggiani, sarà dedicato alle scuole, con il contributo del Comune di Monza - assessorato alle Pari Opportunità. Biglietto: 6 euro. Lo stesso giorno, alle 20 in Sala Picasso, “Riscatti. Storie di donne contro pregiudizi, violenze e culture antiche a difesa dei diritti universali“, organizzata da associazione ArcoDonna. La serata aprirà con un buffet etnico di benvenuto; a seguire presentazione e proiezione del docufilm “African Dreamers. Five true stories“. La marcia di avvicinamento al 25 novembre continua venerdì 22, alle 20.30, in Sala Picasso, con “Vedere è potere – ne vogliamo di tutti i colori“, talk e reading a cura di Amleta, associazione di promozione sociale per la lotta contro la disparità di genere nel mondo dello spettacolo. Il talk introdurrà i personaggi femminili fuori dagli stereotipi, nella storia del teatro e del cinema. A seguire “Il sole della Vittoria è sorto sulla nostra amata Patria“, vincitore della terza edizione del Contest Amleta. Sabato 23 alle 21 e domenica 24 alle 16 “Esagerate! Più che un aggettivo un’esortazione“, di e con Cinzia Spanò. L’attenzione al sociale in via Turati non è mai mancata, tra approfondimenti dedicati al terzo settore, in onda su Radio Binario 7 e collaborazione con l’associazione Il Veliero.

Ora “Binario Donne“ nasce dal desiderio di offrire un ulteriore contributo di sensibilizzazione rispetto alle tematiche del contrasto alla violenza di genere e promozione delle pari opportunità. Il teatro ha deciso di strutturare un programma più articolato, in collaborazione con assessorato alle Pari opportunità, ArcoDonna Aps, e cooperativa sociale “La Grande Casa“.

Cristina Bertolini