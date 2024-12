Il "grazie" del sindaco di Montevecchia alla sua salvatrice

Encomio solenne anche per Alessia Della Valle, la soccorritrice 24enne che l’anno scorso salvò la vita a Sandro Capra, ex sindaco di Montevecchia, praticandogli il massaggio cardiaco per 20 minuti. È stato proprio lui a proporla per la benemerenza e l’amministrazione ha accolto l’invito. L’abbraccio fra i due alla cerimonia è stato uno dei momenti più toccanti. Lei, volontaria di pronto soccorso a Vimercate, fuori servizio, intervenne dopo avere visto il 73enne accasciarsi al suolo per un infarto. La sicurezza della volontaria è stata determinante nell’attesa dell’ambulanza. Un esempio per tanti coetanei che il Comune ha voluto premiare. Altruismo, abnegazione, responsabilità le medaglie che Alessia si è conquistata sul campo con il plauso di tutta la comunità.