Il Borromeo raddoppia "Politica solo in presenza"

di Gabriele Bassani

Si parte a maggio con la scuola per architetti diretta da Aldo Colonetti e un ciclo di lezioni su Gillo Dorfles e si finisce tra ottobre e novembre con i convegni politici economici presieduti da Massimo Cacciari e Alessandro Aresu. Il Centro culturale europeo di Cesano Maderno ha presentato ieri a Palazzo Borromeo il nuovo calendario di incontri formativi e culturali.

Il sindaco Gianpiero Bocca ha ribadito l’impegno ad "alzare l’asticella" per fare di Cesano Maderno "un punto di riferimento culturale per la Brianza e per la Lombardia, puntando sulle eccellenze in ogni settore". Il programma è di altissimo livello. Col sindaco Bocca, l’assessore alla Cultura Martina Morazzi e Gigi Ponti in veste di vicepresidente del Centro culturale europeo, ieri a Cesano c’erano Massimo Cacciari, Aldo Colonetti ed Enrico Biondi, direttore generale Upel, Unione provinciale enti locali, che ha presentato la scuola per amministratori locali che prenderà il via a settembre e sarà in questa edizione più tecnica e specifica a riguardo della complessità del sistema giuridico che disciplina il mondo degli enti locali, separando la parte di confronto politico sui grandi temi come globalizzazione, guerra infinita, finanza, energia e ambiente. "Considero tra gli effetti catastrofici del Covid anche il proliferare delle università online e per questo abbiamo deciso di dividere la scuola politica in due parti, così da consentire a più persone di seguire in presenza" ha spiegato Massimo Cacciari, sottolineando l’altissimo livello dei relatori che saranno presenti a Cesano Maderno: "Abbiamo chiamato esperti veri, che lavorano in uffici importanti anche se i nomi magari non sono troppo noti. Il corso sarà coordinato da Alessandro Aresu, conoscitore di livello internazionale sui grandi temi del confronto tecnologico-politico tra i sistemi “imperiali” che oggi si contendono l’egemonia planetaria. Abbiamo scelto un taglio così generale, anche per la drammatica situazione che stiamo vivendo. Ma affronteremo ugualmente e approfonditamente le conseguenze che essa ha per il nostro Paese".

A giugno, con lezioni all’aperto nel giardino di Palazzo Borromeo, il corso che si snoda tra storia e filosofia: “Abitatori del tempo 2.0” a cura dell’associazione culturale AlboVersorio, Associazione NonSolosophia ed Erasmo Silvio Storace, tra gli ospiti anche Guido Tonelli (8 giugno) e Telmo Pievani (6 luglio).