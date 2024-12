I giovani cantanti fanno rivivere la magia del jukebox

Il mito del jukebox è ritornato in Brianza. La musica degli anni Sessanta-Settanta è risuonata alla Taverna dei Sapori di Monza per l’ultima puntata di “Ai tempi del jukebox”, evento ideato e organizzato dal promoter Dino Angelini. Una serata a tema durante la quale giovani cantanti hanno riproposto i brani più conosciuti dei mitici anni Sessanta-Settanta. "Attorno al jukebox – ricorda Angelini – in quegli anni si ascoltava buona musica e nascevano amicizie e amori. Vogliamo riproporre quella atmosfera coinvolgendo proprio giovani cantanti. Vogliamo fare divertire non solo i giovani ma anche tutti coloro che, oggi attempati, avevano vissuto quel magico periodo". Una ventina i gibvani interpreti che si sono alternati sul palco, La serata , presentata da Fabio Taormina e Nicole Tirelli, ha avuto come ospite d’eccezione Andrea Mandelli, reduce del successo della trasmissione Amici di Maria De Filippi. Il prossimo appuntamento con “Ai tempi del jukebox “ è previsto per il 9 gennaio.

G.B.