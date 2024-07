Gli Squali nel mare della solidarietà. Raccolta fondi per gli Sharks: "Vinciamo insieme il campionato"

Gli Sharks non cambiano mai: vogliono tornare ad aggirarsi minacciosi nell’oceano della serie A1 del campionato di hockey in carrozzina 2024-2025. La prima squadra degli “Squali“, del resto, è abituata a primeggiare: la formazione monzese, nel 2022 vincitrice del titolo italiano, l’anno successivo fu battuta ai tiri di rigore nella finale tricolore dai Black Lions Venezia. Nella scorsa stagione la compagine biancorossa si è classificata in terza posizione. Per provare ad aggiudicarsi il terzo scudetto (il primo fu vinto nel 2002), gli Sharks ora chiedono il supporto di tutta la città con una campagna di raccolta fondi online sulla piattaforma di crowdfunding Rete del Dono. Per partecipare all’iniziativa “Vinciamo insieme agli Sharks il campionato!“ basta andare su www.retedeldono.it/progetto/stagione-sportiva-2024-sharks-monza, cliccare sul bottone “Dona anche tu“ e seguire passo dopo passo le semplici istruzioni per procedere al pagamento. È possibile donare con carta di credito, Pay Pal, Satyspay e anche con bonifico bancario. Tutte le donazioni godono di benefici fiscali.

L’obiettivo è raccogliere 10mila euro. Gli Sharks hanno una formazione che milita in A1 e una seconda squadra che disputa il campionato di serie A2. Complessivamente l’organico è formato da 20 atleti con disabilità motorie. C’è anche chi arriva da fuori regione pur di inseguire un successo con addosso una maglia biancorossa. Gli Sharks,a causa dei lavori di ristrutturazione della scuola Bellani, hanno dovuto traslocare dalla palestra di via Silvio Pellico alla palestra del Centro Ambrosini di via Solferino, gestito dal Ges. "Con il ricavato – specifica la società monzese – la squadra potrà affrontare le sfide che comporta il campionato e l’attività nelle scuole, sostenendo le spese per la verniciatura delle linee del nuovo campo sportivo Ges Monza 1946, concesso dal Comune di Monza, dove la squadra si allena e dove verranno disputate le partite in casa; l’iscrizione al campionato di serie A1 con la squadra degli Sharks e di serie A2 con la squadra degli Squali, le polizze assicurative obbligatorie per tutti gli atleti, il noleggio dei furgoni per le numerose trasferte in tutta la penisola, e, ancora, la manutenzione delle carrozzine da gioco".

"Abbiamo pensato di invitare tutti in campo con noi e al nostro fianco – sottolinea Mario Di Gesaro, presidente dell’associazione – in questa importante attività di sensibilizzazione, chiedendo di aiutarci in questo impegno per far vincere l’inclusione. Con le donazioni che raccoglieremo potremo far fronte alle spese indispensabili per il campionato, per continuare con la nostra esperienza e con l’attività di testimonianza e formazione sul territorio volta a creare una società più inclusiva, dimostrando che tutti possiamo essere campioni nel campo e nella solidarietà. Ogni donazione, anche piccola, è preziosa".