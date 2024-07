Dalla musica ai premi letterari. Un assegno da 400mila euro

Arriva il sostegno per 60 nuovi progetti proposti dalle organizzazioni senza finalità di lucro che hanno partecipato ai bandi di Fondazione della Comunità Monza e Brianza, in partnership con Fondazione Lambriana, grazie a uno stanziamento complessivo di 400mila euro. La sezione Youth Bank “L’arco ai giovani“ è stata messa a punto dai ragazzi impegnati nel percorso di formazione in collaborazione con Spazio Giovani Impresa Sociale. Tra le novità del percorso il coinvolgimento dei più giovani anche nella definizione dei progetti.

Nove quelli pronti a prendere il via, per uno stanziamento complessivo di 86mila: in arrivo attività di socializzazione e di aggregazione, percorsi educativi, di formazione e di orientamento, iniziative per la valorizzazione e l’animazione di luoghi di comunità, percorsi di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale. Stanziamento complessivo di 60mila euro per le 11 progetti del capitolo “Educare con gli oratori“ che si propongono di qualificare la relazione educativa con una serie di attività, laboratori e incontri che puntano a coinvolgere attivamente soprattutto gli adolescenti e i preadolescenti, anche in condizioni di fragilità, che frequentano le parrocchie. Alcuni progetti riguardano gli oratori estivi, mentre altri sono strutturati lungo tutto l’anno. Il pacchetto “Giovani generazioni“ offre opportunità di crescita, di sviluppo della socialità con attenzione particolare alla promozione del benessere e della salute mentale, del supporto allo studio per il contrasto alla dispersione scolastica e all’orientamento: sono alcuni degli obiettivi di 18 nuovi progetti, per cui Fondazione ha stanziato un contributo di 154mila euro. Il cluster “Cultura per tutti“ promuove la riflessione su tematiche sociali, attraverso cultura e dell’arte.

Fondazione ha selezionato 22 progetti, (per 100mila euro) per rassegne e festival musicali, visite guidate inclusive, pubblicazioni storiche e premi letterari. Cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche, enti privati possono sostenere i progetti selezionati con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus con Iban IT03 Q050 3420 4080 0000 0029 299. È anche possibile effettuare una donazione online per singoli progetti: per ognuno sono presenti sul sito di Fondazione MB le schede dedicate alla raccolta fondi.

C.B.