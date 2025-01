Crolla un pezzo di cornicione all’ex ospedale

Paura a Vimercate per il crollo di un pezzo di cornicione del vecchio ospedale in via Battisti. Ieri pomeriggio, l’incidente a due passi dal Municipio e dal cuore della città. Il Comune ha chiuso la strada, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale: tanta ansia, ma nessuno ferito, il bilancio di un momento da brivido. Lunedì Asst, proprietaria dello stabile in centro in attesa di restyling, metterà in sicurezza il complesso con una rete di contenimento. In serata Carlo Tersalvi, direttore generale dell’Azienda ospedaliera, è arrivato sul punto dell’incidente per un sopralluogo. Nel frattempo piazza Unità d’Italia si può raggiungere solo da via Vittorio Emanuele, il provvedimento è stato preceduto dalla revoca della zona a traffico limitato per oggi. Invertito anche il senso di marcia in via de Castillia fra la piazza e l’incrocio con via Ponti. Il vecchio complesso è già andato all’asta più volte senza successo. Solo dopo l’incanto scatterà il maxi recupero che i vimercatesi attendono da 15 anni, da quando cioè medici e reparti hanno traslocato a Oreno, nel nuovo ospedale. Per voltare pagina bisogna trovare un compratore, ma non è facile, nonostante il prezzo sia dimezzato: 11 milioni di cui uno per la bonifica, anziché i 20 stimati nel 2009. È l’Agenzia delle Entrate ad avere stabilito la base da cui partire, ma il mercato non ci sta. Colpa, forse, di un recupero troppo oneroso che prevede un mix di funzioni pubbliche e private, uffici, negozi, una piazza e la Casa della Comunità più grande della provincia. Un progetto pensato per dare alla zona un’identità al passo con i tempi e con l’esigenza di potenziare terapie e cure su una superficie di 130mila metri quadrati complessivi, valore teorico 320 milioni, che vorrebbe lasciarsi il passato alle spalle. E che ieri ha rischiato grosso.

Bar.Cal.