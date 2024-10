Burrito ha già 8 anni ma ama giocare a palla

Si cerca una famiglia per Burrito, il cane che va pazzo per il pallone. Non è più un cucciolo: ha già 8 anni, è uno staffordshire bull terrier ed è arrivato nel rifugio di via San Damiano un anno fa. "Burrito è un cane socievole con le persone, da chi conosce ama anche farsi fare le coccole – raccontano i volontari Enpa -. È abituato a indossare la pettorina, a guinzaglio in passeggiata è bravo, non tira anche se necessita un minimo di forza fisica. Ama giocare con il pallone da calcio". Info all’Enpa